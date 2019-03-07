2019-03-07T10:37:13+03:00
Происшествия

В Тамбове гвардейцы задержали подозреваемых в краже алкоголя

Они обнаружили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники
Ирина БУРЯКОВА
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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, получили ориентировку на автомобиль «ВАЗ 2115» зеленого цвета. По полученным стражами порядка данным, на этой машине передвигались подозреваемые в хищении алкогольной продукции, совершенном в одном из магазинов на улице Карла Маркса областного центра.

- Вскоре данный автомобиль был гвардейцами обнаружен - во дворе дома по улице Рязанской, а мужчины, схожие по приметам, задержаны, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области. - Молодые люди были опознаны продавцом магазина.

Задержанных, 26-летнего и 30-летнего местных жителей, один из которых ранее уже был судим за кражу, гвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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