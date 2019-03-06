В Тамбове двое продавцов наркотиков отправились в колонию на 15 лет каждый

СЕГОДНЯ 09:37 2019-03-06T09:37:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районном суде города Тамбова вынесли приговор распространителям наркотиков. Преступниками оказались 53-летний мужчина и 51-летняя женщина, ранее судимые в том числе за незаконный оборот запрещенных веществ. Как установили на следствии и в суде, на счету пары не менее 14 фактов сбыта наркотиков в особо крупном размере. Известно, что «товар» они покупали в Интернете, а после забирали его в тайниках-закладках, сделанных в разных уголках Тамбова. Затем наркотики расфасовывали и продавали.

- Кроме того, в августе-сентябре 2017 года они систематически предоставляли свою квартиру для потребления наркотических средств различным лицам, обеспечивая их необходимыми предметами, используемыми при употреблении наркотических средств, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил: мужчину - к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, женщину - 14 годам лишения свободы. Кроме того, частично сложив указанное наказание с наказанием по предыдущему приговору, суд окончательно назначил ей к отбытию 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU