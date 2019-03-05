В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто
Авария произошла 4 марта в 10 часов 30 минут на улице Комсомольской в районе дома №63 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», 32-летняя женщина, не учла дорожные и метеорологические условия на зауженном участке дороги не смогла разъехаться со встречной машиной. В результате произошло столкновение с автомобилем «Lada Granta», за рулем которого находилась 40-летняя женщина.
- В результате аварии водитель «ЗАЗ Шанс» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU