2019-03-05T10:01:39+03:00
Происшествия

В Тамбове на узкой дороге не разъехались два авто

За рулем обоих автомобилей были женщины, одна из них получила травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Два авто не "разошлись" на узкой дорогеДва авто не "разошлись" на узкой дорогеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария произошла 4 марта в 10 часов 30 минут на улице Комсомольской в районе дома №63 города Тамбова. По данным регионального УГИБДД водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс», 32-летняя женщина, не учла дорожные и метеорологические условия на зауженном участке дороги не смогла разъехаться со встречной машиной. В результате произошло столкновение с автомобилем «Lada Granta», за рулем которого находилась 40-летняя женщина.

- В результате аварии водитель «ЗАЗ Шанс» получила телесные повреждения и на автомобиле скорой медицинской помощи была доставлена в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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