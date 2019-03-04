2019-03-04T18:03:15+03:00
Общество

В Тамбове дорожники расчищают город после снегопада

Работа ведется в две смены
Ксения АЛЕШИНА
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Только в первую смену дорожники вывезли с территории города 680 кубометров снегаТолько в первую смену дорожники вывезли с территории города 680 кубометров снега
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К снегопаду, обрушившемуся на Тамбов минувшей ночью, местные дорожники оказались готовы. В МУП «Спецдорсервис» функционирует диспетчерская, которая круглосуточно осуществляет мониторинг погодных условий в течение всего года, без выходных и праздников. Благодаря этому, о вероятности выпадения обильных осадков в ночь с 3 на 4 марта знали уже заранее.

- Работы по предотвращению образования наледи на автомобильных дорогах начались заблаговременно, производилась обработка проезжей части автомобильных дорог и тротуаров противогололедными реагентами «под снег» с 16.00 3 марта. Снегопад начался в 17.00 3 марта с усилением в 8.00 4 марта. За период снегопада выпало более 3 см осадков в виде снега. Работа в учреждении организована в 2 смены: с 7.00 до 16.00 и с 20.00 до 05.00», - рассказали в «Спецдорсервисе».

За первую смену дорожники вывезли с территории города 680 кубометров снега. Активнее всего расчищались улицы Комсомольская, Железнодорожная, Лермонтовская, а также Привокзальная и Ленинская площади. Всего было задействовано 78 единиц техники и 154 работника. Дополнительно привлекались шесть «КамАЗов» и три самосвальные машины.

- Все сотрудники, техника, собственная и привлеченная, направлены на ликвидацию последствий снегопада. Ведется очистка от снега остановок, пешеходных переходов по улице Рылеева, улице Магистральной, улице Чичерина. Вывозятся снежные валы с основных магистралей города, обрабатываются проезжие части и тротуары. Очищаются водопропускные лотки по улицам Железнодорожная, Лермонтовская, Б.Энтузиастов. Идет очистка от снега ливневых решеток на центральных улицах города, - добавили в учреждении.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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