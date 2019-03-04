Тамбовчанин зарезал младшего брата, который «положил глаз» на его сожительницу

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-04T16:52:28+03:00

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В одной из квартир многоквартирного дома по улице Мичуринской города Тамбова 2 марта обнаружено тело 31-летнего местного жителя с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления подозревается 39-летний брат потерпевшего.

По версии следствия, родные братья выпивали вместе в квартире. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, потерпевший высказал старшему брату, что с легкостью сможет «закрутить роман» с его сожительницей. Разозлившись, мужчина схватил нож и ударил им родственника несколько раз, от чего тот сразу же скончался.

- В настоящее время суд рассматривает ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU