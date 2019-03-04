В Тамбовской области многодетную семью исключили из очереди на получение земельного участка

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-04T15:03:37+03:00

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В октябре 2016 года многодетная семья обратилась в администрацию Кирсанова с письменным заявлением о предоставлении земельного участка бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. На момент подачи заявления в этой семье воспитывалось четверо несовершеннолетних детей, в том числе один опекаемый ребенок.

- Однако в ноябре 2018 года указанная семья была исключена из очереди на получение земельного участка. Поскольку старшему ребенку исполнилось 18 лет, а ребенка, находящегося под опекой, администрация не посчитала членом многодетной семьи, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. - Вместе с тем, в соответствии с законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З (о социальной поддержке многодетных семей в регионе), опекаемый ребенок считается членом многодетной семьи.

Для восстановления права семьи на получение земельного участка, Кирсановская межрайонная прокуратура внесла в адрес главы администрации города Кирсанов представление. В итоге многодетную семью восстановили в очереди на получение земельного участка. А виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU