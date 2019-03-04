2019-03-04T11:34:10+03:00
Общество

В Пушкинской библиотеке Тамбова состоится весенний фримаркет

Каждый желающий сможет обменять ненужную вещь на понравившуюся
Ксения АЛЕШИНА
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Акция пройдет в главной читальне региона уже во второй разАкция пройдет в главной читальне региона уже во второй раз
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В Тамбове 9 и 10 марта с 10 до 18 часов на площадке областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина состоится весенний фримаркет — свободный обмен ненужными вещами. Мероприятие подобного характера уже проходило в декабре прошлого года в рамках проекта «ЭкоЭго», в партнерстве с НКО «Добрая точка» и сообществом «Раздельный сбор в Тамбове». Тогда в течение дня акцию посетили порядка 300 человек. Возрастное ограничение 12+.

- Идея свободного обмена не новая, но преподнесенная в свежем ключе, оказалось удачной. Отдельные стеллажи оборудованы для буккроссинга, уже привычной и популярной практики. И вот, по просьбам посетителей фримаркет вновь состоится в Тамбове. Фримаркет — способ обменять одни вещи на другие, не тратя денег. В каждом гардеробе можно найти одежду, которая нам больше не нравится, не подходит по размеру или просто наскучила. Эти принципы близки современным ответственным гражданам, которые согласны с концепцией разумного потребления — не покупать и не использовать больше того, что нам действительно нужно. Такой подход бережет природу для всех и деньги каждого, - комментируют организаторы.

Для удобства участников акции в залах библиотеки установят зеркала и примерочные кабинки. К настоящему времени уже подготовлена коллекция праздничной одежды в отличном состоянии. Во время фримаркета также можно будет сдать батарейки на переработку и поучаствовать в мастер-классах по работе с тканью.

На фримаркет принимаются одежда и обувь в хорошем состоянии, комнатные цветы, игрушки, сумки, бижутерия, книги. Если у кого-то имеются ненужные плечики (вешалки), то организаторы с благодарностью примут их. Отдельно будут приниматься вещи для благотворительной организации «Добрая точка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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