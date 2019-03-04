2019-03-04T10:22:53+03:00
Общество

В тамбовском Державинском университете выбрали первую красавицу

Обладательницей короны стала студентка факультета истории, мировой политики и социологии Екатерина Маркова
Ксения АЛЕШИНА
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В финале встретились 10 девушекВ финале встретились 10 девушек
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В Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина в минувшую пятницу состоялся финал конкурса «Мисс Университет – 2019». Жюри, которое возглавил ректор Владимир Стромов, выбирало первую красавицу вуза из 10 участниц. Конкурсная часть включила в себя несколько этапов. Первый – «Визитка», где девушки рассказали о себе; второй – «Конкурс талантов» и третий – «Финальное дефиле в вечерних платьях».

- Как подчеркивают организаторы «Мисс Университет», особенность конкурса заключается в том, что внешность участниц – не главный критерий в определении победительницы. Первая красавица вуза также должна владеть ораторским мастерством, отличаться широким кругозором и удивлять своими талантами, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.

По итогам всех испытаний корону и титул «Мисс-университет-2019» завоевала студентка факультета истории, мировой политики и социологии Екатерина Маркова. Первой вице-мисс стала студентка Института математики, естествознания и информационных технологий Синтия Квизера, приехавшая в областной центр из Свазиленда. Звание второй вице-мисс получила студентка Института экономики, управления и сервиса Маргарита Михалева.

Кроме того, лучшую участницу конкурса выбирали и сами зрители. В официальной группе университета в соцсети Вконтакте было запущено специальной голосование. Большинство голосов и звание Мисс зрительских симпатий досталось студентке Педагогического института Екатерине Титовой.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

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