В тамбовском Державинском университете выбрали первую красавицу
В Учебном театре ТГУ имени Г.Р. Державина в минувшую пятницу состоялся финал конкурса «Мисс Университет – 2019». Жюри, которое возглавил ректор Владимир Стромов, выбирало первую красавицу вуза из 10 участниц. Конкурсная часть включила в себя несколько этапов. Первый – «Визитка», где девушки рассказали о себе; второй – «Конкурс талантов» и третий – «Финальное дефиле в вечерних платьях».
- Как подчеркивают организаторы «Мисс Университет», особенность конкурса заключается в том, что внешность участниц – не главный критерий в определении победительницы. Первая красавица вуза также должна владеть ораторским мастерством, отличаться широким кругозором и удивлять своими талантами, - сообщает пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина.
По итогам всех испытаний корону и титул «Мисс-университет-2019» завоевала студентка факультета истории, мировой политики и социологии Екатерина Маркова. Первой вице-мисс стала студентка Института математики, естествознания и информационных технологий Синтия Квизера, приехавшая в областной центр из Свазиленда. Звание второй вице-мисс получила студентка Института экономики, управления и сервиса Маргарита Михалева.
Кроме того, лучшую участницу конкурса выбирали и сами зрители. В официальной группе университета в соцсети Вконтакте было запущено специальной голосование. Большинство голосов и звание Мисс зрительских симпатий досталось студентке Педагогического института Екатерине Титовой.
Фото: пресс-служба ТГУ им. Г.Р. Державина
ИСТОЧНИК KP.RU