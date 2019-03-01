В многофункциональном центре Тамбова можно оформить загранпаспорт нового образца

СЕГОДНЯ 16:18 2019-03-01T16:18:49+03:00

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В многофункциональном центре Тамбова теперь можно оформить загранпаспорт, содержащий электронные носители информации.

- Оформление и выдача загранпаспорта остается одной из самых востребованных услуг. Получить ее можно несколькими разными способами, в том числе и в многофункциональных центрах региона. В 2018 году специалисты МФЦ приняли 6219 заявлений на получение загранпаспорта. Раньше здесь можно было оформить только загранпаспорт старого образца сроком на 5 лет, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Теперь же в МФЦ Тамбова можно оформить загранпаспорт нового образца сроком на 10 лет. Подать заявление на получение документа можно по предварительной записи, она открыта на портале сети МФЦ. Кроме того, записаться можно и по телефонам: 63-33-33, 63-08-00.

Прием заявлений ведется по средам с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). На портале сети МФЦ можно скачать бланки заявлений на предоставление госуслуги, а также посмотреть банковские реквизиты для уплаты госпошлины.

ИСТОЧНИК KP.RU