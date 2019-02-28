В Тамбове на месте снесенного здания интендантства возведут 12-тиэтажку

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-28T17:15:19+03:00

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На месте бывшего здания военного интендантства, которое располагалось на улице Советской, 107В, в скором времени могут построить жилую высотку. ООО «Технострой», обратилось в региональное управление архитектуры и градостроительства за разрешением для подготовки проекта межевания территории и получило его. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства 26 февраля этого года. Застройщик - это организация, которая по данным тамбовских градозащитников, в нарушение закона и без каких-либо разрешений занималась демонтажом здания интенданства, которое, были уверены общественники, имело историческую ценность и могло претендовать на статус памятника.

Отметим, проект планировки территории в границах улиц Советской, Московской и Студенецкой набережной изначально разработало ООО «Сигма-С». В апреле 2015 года проект обсудили и утвердили на публичных слушаниях. Как следует из документации, фирме «под развитие» предоставили 2 земельных участка в границах улиц Советская, Московская и Студенецкая набережная. На этой территории располагалось здание интендантства (Советская, 107В), одноэтажный дом (Московская, 90 лит. Б) и трансформаторная будка. Решение о сносе мешающих многоэтажном строительству домов было принято несколько лет назад, но фактически интендантство демонтировали лишь в сентябре прошлого года, одноэтажный жилой дом не снесен до сих пор.

В 2017 году ООО «Сигма-С» переуступило права по договору о развитии территории ООО «Технострой», которое и намерено возвести здесь жилой 12-тиэтажный дом.

- Целью проекта является размещение на вышеуказанной территории на месте двухэтажного жилого дома и одноэтажного жилого дома с хозяйственными постройками жилого дома переменной этажности (4-12 этажей) со встроенно- пристроенными помещениями общественного назначения, - говорится в проектной документации.

Проект межевание территории ООО «Технострой» подготовит в течение 30 дней, после чего он будет размещен на сайте управления градостроительства. Позже по проекту будут назначены публичные слушания.

Впрочем, ООО «Технострой» вполне может лишиться права на участок, который собирается застраивать. Дело в том, что УФАС по Тамбовской области оспаривает законность передачи земельного участка, предоставленного городом, от одной фирмы другой. Рассмотрение этого дела пока приостановлено до принятия окончательного решения по аналогичному иску УФАС по Тамбовской области к ООО «Капитал», которое также переуступило свой участок фирме «Стройлайн». Суды нескольких инстанций подтвердили правоту антимонопольщиков, но окончательное решение должен принять Верховный суд — застройщики обратились туда с кассационной жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU