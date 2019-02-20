В Тамбовской области задолженность по зарплате бывшим работникам «Моршанскхиммаша» пообещали выплатить в течении месяца

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-20T11:08:46+03:00

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19 февраля в Моршанск приехали руководитель СУ СК по Тамбовской области Александр Полшаков и два вице-губернатора - Александр Ганов и Глеб Чулков. Они встретились с коллективом завода «Моршанскхиммаш». В ноябре прошлого года решением Арбитражного суда Тамбовской области в отношении ООО «Завод «Моршанскхиммаш» ввели процедуру банкротства, все работники предприятия были сокращены.

- И хотя в настоящее время на заводе новый инвестор - группа компаний «КомплектЭнерго», где уже трудоустроены 192 химмашевца, всех собравшихся интересовал насущный вопрос выплаты задолженности по заработной плате за предыдущий период, - сообщает пресс-служба администрации Моршанска. - На протяжении последних двух лет на предприятии периодически возникала задолженность по оплате труда. И погашалась она в результате мер, предпринимаемых администрацией области, поскольку заработанных предприятием средств не хватало. В целом эта сумма уже составила 55 миллионов рублей, и в течение месяца предстоит выплатить еще 16 миллионов.

Именно о такой текущей задолженности по заработной плате идет речь, хотя некоторые из собравшихся считают необходимым прибавить к ней и суммы премиальных выплат.

- В отношении правовой стороны данного вопроса генерал-майор юстиции Александр Полшаков обозначил, что Следственный комитет области работает по каждому конкретному обращению. И по обсуждаемым темам возбуждены три уголовных дела, - отмечают в ведомстве.

Фото: с сайта СУ СК по Тамбовской области

В рамках встречи представители администрации области обязались в течение месяца принять меры к погашению образовавшейся задолженности по заработной плате и выходным пособиям.

- Вопросы денежного возмещения иных выплат - запланировано разрешить в соответствии с очередностью удовлетворения требований кредиторов, определенной гражданским законодательством, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU