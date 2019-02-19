2019-02-19T16:26:09+03:00
Общество

Кинотеатр «Родина» и ДК «Знамя труда» в Тамбове станут памятниками

Эксперты признали их объектами культурного наследия регионального значения
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Родину" возьмут под охрану"Родину" возьмут под охрану
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Здания кинотеатра «Родина» и дома культуры «Знамя труда, которые располагаются на улице Интернациональной областного центра, станут памятниками регионального значения. В конце прошлого года оба эти объекта получили положительные заключения экспертов, которые определили их ценность.

Напомним, на месте современного кинотеатра «Родина» в начале ХIХ столетия находилась усадьба одного из самых зажиточных горожан Николая Матвеева. В конце 20-х годов прошлого столетия во время сильного пожара здание сгорело.

В конце 30-х годов на этом месте началось строительство самого большого в области кинотеатра, которое завершилось в 1941 году. Кинотеатр «Родина» стал третьим в Тамбове после «Модерна» и «Комсомольца». За все время существования здание кинотеатра несколько раз реконструировали, в мае 2014 года его снова закрыли на ремонт и с тех пор оно не работает.

В 2016 году "Родину" выставили на продажу за 65 миллионов рублей, новым собственником стала некая московская фирма. В конце 2018 года тамбовчан обеспокоили слухи о том, что новый владелец хочет снести здание. Но по закону сделать этого он не мог — с 2016 года здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия. А сейчас специалисты полностью подтвердили что «Родина» - ценный для города объект и его необходимо взять под охрану государства.

- Эксперт считает возможным определить вид объекта как «памятник истории, памятник градостроительства и архитектуры», - говориться в акте государственной историко-культурной экспертизы. - Установлено, что объект обладает исторической, архитектурной и градоформирующей ценностью, что позволяет отнести его к объектам культурного наследия регионального значения.

ДК «Знамя труда» построили 1929 году, тогда он был клубом железнодорожников Тамбовского узла. С 2016 года объект, также как и "Родина", был в списке "выявленных".

- Объект культурного наследия сохранил высокую степень подлинности и является архитектурным в застройке центральной исторической части города Тамбова, - говорится в экспертном заключении. - Он обладает градоформирующим значением. Архитектурные решения здания имеют черты позднего конструктивизма. Есть художественные произведения в виде барельефов, соответствующие времени строительства здания.

Согласно выводам специалистов, ДК «Знамя труда» должен быть внесен в реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения, а значит и он будет охраняться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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