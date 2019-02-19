Тамбовского предпринимателя оштрафовали за организацию нелегального ломбарда

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-19T12:11:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки установила, что в одном из магазинов индивидуальный предприниматель систематически занимается скупкой товаров, бывших в употреблении, путем заключения с гражданами соответствующих договоров купли-продажи.

При этом, согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП является розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах. В качестве дополнительного вида деятельности указана торговля розничными прочими бывшими в употреблении товарами.

- Гражданами, пользовавшимися услугой указанного магазина, уплачивались проценты за пользование суммой предоставленного займа, а имеющиеся у них договоры купли-продажи по сути являются и квитанцией, и документом, содержащим существенные условия договора займа, а именно: наименование вещи, сумма ее оценки, сумма предоставленного займа, процентная ставка по займу и срок предоставления займа, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура пришла к выводу, что предпринимателем фактически осуществлялась завуалированная деятельность ломбарда несмотря на то, что этим может заниматься только специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов и хранение вещей.

- В этой связи прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ст.14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) индивидуальным предпринимателем, не имеющим права на ее осуществление), - добавили в ведомств.

В итоге мировой суд привлек мужчину к административной ответственности, оштрафовав на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU