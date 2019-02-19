2019-02-19T12:11:48+03:00
Происшествия

Тамбовского предпринимателя оштрафовали за организацию нелегального ломбарда

Мужчина без статуса микрофинансовой организации незаконно предоставлял людям займы под проценты
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Октябрьского района в ходе проверки установила, что в одном из магазинов индивидуальный предприниматель систематически занимается скупкой товаров, бывших в употреблении, путем заключения с гражданами соответствующих договоров купли-продажи.

При этом, согласно выписке из ЕГРИП основным видом деятельности ИП является розничная торговля ювелирными изделиями в специализированных магазинах. В качестве дополнительного вида деятельности указана торговля розничными прочими бывшими в употреблении товарами.

- Гражданами, пользовавшимися услугой указанного магазина, уплачивались проценты за пользование суммой предоставленного займа, а имеющиеся у них договоры купли-продажи по сути являются и квитанцией, и документом, содержащим существенные условия договора займа, а именно: наименование вещи, сумма ее оценки, сумма предоставленного займа, процентная ставка по займу и срок предоставления займа, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Прокуратура пришла к выводу, что предпринимателем фактически осуществлялась завуалированная деятельность ломбарда несмотря на то, что этим может заниматься только специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов и хранение вещей.

- В этой связи прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ст.14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) индивидуальным предпринимателем, не имеющим права на ее осуществление), - добавили в ведомств.

В итоге мировой суд привлек мужчину к административной ответственности, оштрафовав на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области двоим закладчикам наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы
Тамбовчане могут принять участие в фотоконкурсе, организованном Пушкинской библиотекой
Пожилая тамбовчанка лишилась 60 тысяч рублей, испугавшись за сына
На Тамбовщине разыскивают злоумышленниц, снявших вместе "с порчей" с пенсионерки 100 тысяч рублей
Тамбовчане завоевали медали на первенстве ЦФО по кикбоксингу
Юных тамбовчан приглашают принять участие в конкурсе рисунков и поделок
Тамбовский борец выступит на первенстве Европы
В Тамбовской области мужчина обокрал фирму, в которой работал
Тамбовские художники представят масштабную выставку в картинной галерее
В Тамбове подвели итоги собеседования девятиклассников по русскому языку
Пожилая тамбовчанка сломала плечо при падении в автобусе
В Тамбове на площади Ленина и улице Чичканова запретят остановку и стоянку транспорта
Двое липчан воровали продукты в Тамбовской области
Тамбовские студенты стали вторыми среди вузов ЦФО на соревнованиях по лыжным гонкам
Тамбовчанка, семья которой осталась без крыши над головой из-за пожара, просит помощи губернатора
В Тамбовской области 27-летнему мичуринцу грозит пожизненное наказание за сбыт наркотиков
Две кражи за день раскрыли полицейские с помощью камер видеонаблюдения