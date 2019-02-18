Тамбовчанка, семья которой осталась без крыши над головой из-за пожара, просит помощи губернатора

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-18T16:28:49+03:00

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Пожар, в результате которого серьезно пострадали два стоящих вплотную друг к другу дома, произошел на улице Синева 6 февраля около 13 часов. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с огнем и не допустили, чтобы он перекинулся на другие строения. Выяснилось, семья, которая жила в одном из сгоревших домов, находится сейчас в очень тяжелой ситуации и ей нужна помощь. Как сообщает на неофициальном сайте губернатора области Александра Никитина жительница дома по ул. Синева Ирина Глебова, после пожара жилье, в котором до сих пор обитала семья, оказалось непригодно для проживания.

- Сгорел весь второй этаж, находящийся в стадии строительства, - рассказывает Ирина Глебова. - Все ручные электрические инструменты, строительные материалы также уничтожены огнём. Первый этаж дома был полностью залит водой. Всё имущество пришло в негодность, стены и полы требуют капитального ремонта. Так как дом постройки 1960-х годов, соответственно построен из глины и соломы, при воздействии с водой он просто стал разваливаться на части, потолки упали на пол. Мой муж сам, своими руками строил для наших детей, мечтал, что у каждого сына (старшему 9 лет, младшему 3 годика) будет своя комната. Но мечтам не суждено было сбыться, так как в феврале 2018 года мой муж серьёзно заболел… Диагноз не утешительный – онкология, дали I группу инвалидности. Сейчас нас приютила свекровь...

Ответ на эту просьбу о помощи на сайте Александра Никитина пока не опубликовали.

ИСТОЧНИК KP.RU