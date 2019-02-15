2019-02-15T15:33:52+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе грабитель вырвал сумку с деньгами из рук женщины

Ей повезло, что неподалеку дежурили полицейские
Ксения АЛЕШИНА
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Возвращаясь ночью с работы домой, 12 февраля, 43-летняя жительница поселка Строитель Тамбовского района стала жертвой грабителя. Женщина решила сократить дорогу и пошла через дворы, где на нее напал незнакомец. Парень отобрал у нее сумку с деньгами и личными вещами, после чего сбежал. Потерпевшей оперативно помогли сотрудники ППС, которые патрулировали территорию недалеко от места происшествия.

Женщина детально описала нападавшего и указала направление, в котором он скрылся. Полицейские задержали 23-летнего грабителя «по горячим следам». Для дачи показаний задержанного доставили в отдел полиции, где было установлено, что он проживает в этом же поселке. Сумку с вещами изъяли и вернули обратно владелице. Потерпевшая выразила благодарность полицейским.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанного, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж», - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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