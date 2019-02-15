В Тамбове парень украл из торгового центра куртку на глазах у продавцов и сбежал

СЕГОДНЯ 10:59 2019-02-15T10:59:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из торговых центров в Тамбове. Неизвестный парень зашел в магазин одежды и на глазах у продавцов открыто похитил куртку, после чего сбежал. Догнать его не смогли, однако вора запечатлели камеры видеонаблюдения, по которым и было установлено детальное описание грабителя.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнего пареня. Похищенную куртку стражи порядка изъяли и вернули обратно в магазин. Оказалось, что ранее задержанный уже имел проблемы с законом.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU