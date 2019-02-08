В Тамбове на Астраханской иномарка сбила женщину

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-08T10:21:02+03:00

Женщина угодила под колеса иномарки на пешеходном переходе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пострадавшую на скорой отвезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Авария произошла 7 февраля в 7:33 на улице Астраханской в районе дома № 193 города Тамбова. Автомобиль «Рено Дастер», под управлением 50-летнего водителя, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 42-летнюю женщину.

Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, в результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена на машине скорой медицинской помощи во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU