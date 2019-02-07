В Тамбове ищут подрядчика для уборки городских кладбищ за 2,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-07T11:49:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет городского хозяйства администрации города Тамбова ищет организацию, которая за 2,2 миллиона рублей в течение двух месяцев будет заниматься уборкой городских погостов. Речь идет о Полынковском, Воздвиженском и Петропавловском кладбищах.

Напомним, раньше этой работой занималось муниципальное учреждение «Спецтехуниверсал». Организация получала субсидии из бюджета города Тамбова. Но в региональном УФАС такое положение сочли противоречащим нормам антимонопольного законодательства. Ранее аналогичные претензии возникли к организации уборки дворовых территорий. Их тоже отдали на «откуп» частнику. Правда ничего хорошего из этого не вышло. У тамбовчан к организациям, которые выиграли торги на проведение этих работ, появилась масса претензий. Тем не менее, выбор подрядной организации именно на торгах - это требование закона.

По такому же принципу теперь определят организацию для содержания городских кладбищ. В обязанности организации, которая станет победителем объявленного аукциона, входит ручная и механизированная уборка территорий погостов от снега.

- Зимнее обслуживание и содержание предусматривает работы по расчистке от снега и обработку противогололедными материалами тротуаров, пешеходных дорожек, площадей, а так же комплекс услуг и мероприятий для обеспечения надлежащего санитарного и экологического состояния территорий кладбищ, - сообщается в документации. - В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных явлений, работы начинаются незамедлительно, до полной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также исполнитель контракта должен обеспечить сбор мусора с территории общего пользования кладбищ.

ИСТОЧНИК KP.RU