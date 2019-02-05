В Тамбовской области школьников и студентов протестируют на наркотики

СЕГОДНЯ 15:37 2019-02-05T15:38:47+03:00

У ребят будут выявлять склонности к употреблению запрещенных веществ

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Как сообщает региональное управление образования и науки, в Тамбовской области проведут социально-психологическое тестирование школьников и студентов на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ.

- Данная методика представляет собой набор психодиагностических шкал, направленных на измерение готовности (склонности) к проявлению отдельных форм отклоняющегося поведения, в том числе к употреблению психоактивных веществ, - комментируют в ведомстве.

В тестировании примут участие учащиеся школ с 5 по 11 классы, а также студенты средних профессиональных и высших учебных заведений области. Считается, что именно эта категория лиц предрасположена к поиску «новых ощущений».

ИСТОЧНИК KP.RU