Тамбовчанкам увеличили пособие по беременности и декретные

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-05T09:55:40+03:00

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На Тамбовщине с 1 февраля увеличился размер пособий в связи с материнством и детством. Так, выплата при постановке на учет в ранние сроки беременности составит 655 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка выросло до 17 479 рублей (в 2018 год – 16 759 рулей.). Максимальный размер пособия по беременности и родам теперь может составить 301 095,2 рубля. В случае осложненных родов – 335 506 рублей при многоплодной беременности — 417 231 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет определяется как 40% среднего заработка мамы либо другого члена семьи, находящегося в декрете. Именно поэтому важно получать «белую» зарплату. Максимально возможный размер такого пособия в 2019 году составит 26 152 рубля. Минимальный для работающих тамбовчан – 4512 рублей по уходу за первым ребенком и 6 554 рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Пособие выплачивается региональным отделением Фонда социального страхования в срок по 15-е число следующего месяца. В 2018 году тамбовчанам было выплачено больничных и пособий на сумму более 1 млрд 830 млн рублей, что на 103 млн рублей больше показателя 2017 года.

- Больше всего выплат пришлось на «больничные» - около 977 млн рублей. Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности составил 600 рублей, что на 9,3% больше чем в 2017 году, - сообщили в региональном Фонде соцстраха. - Сумма выплат пособий, связанных с материнством и детством составила 851 млн рублей.

В 2018 году 3 792 тамбовчанок являлись получателями ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком и 5 216 человек - по уходу за вторым и последующими детьми. Средний размер пособия за полный календарный месяц составил 7 055 рублей, что на 7,2 % больше чем 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU