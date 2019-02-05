2019-02-05T09:55:40+03:00
Общество

Тамбовчанкам увеличили пособие по беременности и декретные

Размер выплат вырос с 1 февраля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине с 1 февраля увеличился размер пособий в связи с материнством и детством. Так, выплата при постановке на учет в ранние сроки беременности составит 655 рублей. Единовременное пособие при рождении ребенка выросло до 17 479 рублей (в 2018 год – 16 759 рулей.). Максимальный размер пособия по беременности и родам теперь может составить 301 095,2 рубля. В случае осложненных родов – 335 506 рублей при многоплодной беременности — 417 231 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет определяется как 40% среднего заработка мамы либо другого члена семьи, находящегося в декрете. Именно поэтому важно получать «белую» зарплату. Максимально возможный размер такого пособия в 2019 году составит 26 152 рубля. Минимальный для работающих тамбовчан – 4512 рублей по уходу за первым ребенком и 6 554 рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Пособие выплачивается региональным отделением Фонда социального страхования в срок по 15-е число следующего месяца. В 2018 году тамбовчанам было выплачено больничных и пособий на сумму более 1 млрд 830 млн рублей, что на 103 млн рублей больше показателя 2017 года.

- Больше всего выплат пришлось на «больничные» - около 977 млн рублей. Среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности составил 600 рублей, что на 9,3% больше чем в 2017 году, - сообщили в региональном Фонде соцстраха. - Сумма выплат пособий, связанных с материнством и детством составила 851 млн рублей.

В 2018 году 3 792 тамбовчанок являлись получателями ежемесячного пособия по уходу за первым ребёнком и 5 216 человек - по уходу за вторым и последующими детьми. Средний размер пособия за полный календарный месяц составил 7 055 рублей, что на 7,2 % больше чем 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новая школа в Тамбовской области останется пустой?
17-летний подросток обворовал магазин в Тамбовской области
В Тамбовской области школьников и студентов протестируют на наркотики
Тамбовского должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности
Тамбовских студентов всполошил пакет с дезодорантом
В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака
В Тамбове у пьяного пассажира аэропорта нашли марихуану
Тамбовский боксер стал лучшим в России по итогам 2018 года
В Тамбовской области 13-летняя девочка сбежала из дома
В Тамбовской области за неделю грипп подтвердился у 28 человек
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Жителям Тамбовской области покажут «Неизвестную Германию»