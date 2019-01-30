В Тамбове эвакуируют учеников нескольких школ

СЕГОДНЯ 11:40 2019-01-30T11:44:06+03:00

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В Тамбове происходит массовая эвакуация учеников сразу нескольких городских школ. В настоящее время занятия прекращены в лицее №29, 7 и школе №35. Школьников, преподавателей и персонал просят покинуть здания. Кроме того, администрации учебных учреждений обзвонили родителей младшеклассников и попросили срочно забрать их с занятий. В администрации Тамбова знают об эвакуации, но причины происходящего пока выясняют. В региональном УМВД за разъяснениями посоветовали обратиться в региональное УФСБ. В службе безопасности сообщили, что занятия в школах экстренно прекратили из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве.

- В настоящее время информация проверяется, - сообщили в региональном УФСБ. - На местах работают все спецслужбы. Есть данные, что «заминированы» также здания городских больниц, и почтовое отделение. В последнем случае информация не подтвердилась.

Напомним, сегодня в Тамбов с визитом приехал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев...

Кстати, сообщения о заминированных школах сейчас приходят из самых разных уголков страны. Аналогичные ситуации возникли в Рязани, Иркутске, Брянске и пр.

ИСТОЧНИК KP.RU