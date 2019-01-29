Одинокие тамбовские пенсионеры смогут найти «внуков по переписке»

СЕГОДНЯ 16:37 2019-01-29T16:38:59+03:00

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Активисты благотворительного фонда «Преодоление», одержавшие победу в конкурсе 2018 года Фонда президентских грантов, приглашают тамбовскую молодежь к участию в акции «Внуки по переписке».

Ребятам предлагают писать письма одиноким одиноким бабушкам и дедушкам. В тамбовской школе № 31 29 января состоялась презентация добровольческой идеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

- Рассказав о проекте пятиклассникам, мы в очередной раз поговорили о важности общения и внимания к пожилым людям. У каждого из них есть бабушки и дедушки, которых они стараются радовать своими достижениями, оценками, заботой! Приятно было увидеть заинтересованность и желание подарить одинокому пожилому человеку частичку своей доброты и тепла. Мы наметили план работы. И уже в преддверии 23 февраля и 8 марта школьники отправят первые письма. Примечательно, что именно в этот день 186 лет назад, 29 января 1833 года, в Санкт-Петербурге заработала первая в России почта, включающая пункты приема корреспонденции, - сказала заместитель директора благотворительного фонда «Преодоление», руководитель проекта Наталия Обидина.

ИСТОЧНИК KP.RU