2019-01-29T12:23:17+03:00
Происшествия

В Тамбове задержали мужчину и девушку с крупной партией наркотиков

Пара приобретала запрещенные вещества бесконтактным способом и в дальнейшем сбывала их
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовским наркополицейским поступила информация о том, что 29-летний мужчина и 20-летняя девушка, проживающие в областном центре, занимаются незаконным сбытом наркотиков на территории Тамбова. После проведенной проверки сведения подтвердились. Их задержали днем, 28 января, на Тулиновском проезде в гаражном кооперативе.

При личном досмотре у мужчины в кармане куртки нашли пакет, в котором находилось наркотическое средство «мефедрон» массой 5,47 граммов. Психостимулятор массой 6,89 граммов также обнаружили в автомобиле подозреваемого. Общий вес наркотика составил 12,36 граммов, что является крупным размером. У его сообщницы полицейские обнаружили и изъяли 2,5 граммов гашиша.

Подозреваемых доставили в отдел полиции для дачи показаний. Они пояснили, что устроились «работать» в интернет-магазин. Неизвестное лицо сообщало им координаты «закладок», откуда они забирали наркотики с целью дальнейшего сбыта.

- Ранее мужчина и девушка не привлекались к ответственности. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление других эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

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