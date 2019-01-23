2019-01-23T12:01:40+03:00
Общество

Война в Афганистане унесла жизни 96 тамбовчан: их имена увековечат в граните с черным тюльпаном

Открытие памятника состоится в северной части Тамбова
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги СергеевойФото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги Сергеевой
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Мемориал воинам-афганцам в Тамбове откроют 12 февраля. Три с половиной тысячи жителей области исполнили свой служебный долг в Афганистане. 96 человек погибли там, сейчас их имена высечены на гранитных плитах.

Фото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги Сергеевой

Фото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги Сергеевой

С идеей строительства мемориала воинам-афганцам выступили члены регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана. Для сбора средств на мемориал был открыт расчетный счет, куда каждый мог внести свою лепту.

- Монумент будет представлять собой разлом двух вертикальных плит темного и светлого цветов с черным тюльпаном - символом скорби и бол, - сообщает пресс-служба Тамбовского отделения "ЕР". - Имена воинов-интернационалистов будут вырезаны на десяти плитах, количество которых символизирует десять лет войны. Весной на территории вокруг мемориала распустятся цветы, а до этого момента дополнять композицию будут пихты.

Фото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги Сергеевой

Фото: с сайта Тамбовского отделения "ЕР", Ольги Сергеевой

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