Стало известно, какой станет набережная в Мичуринске

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-18T13:02:57+03:00

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В Тамбовской области общественность Мичуринска обсудила с руководством города проекты межевания и планировки территории ландшафтного парка-набережной.

- Работы по набережной только начались, а эта территория уже заслужила внимание и любовь горожан и гостей. Нам выпала уникальная возможность - создать прекрасное место отдыха. Поэтому мы все должны приложить максимум усилий, чтобы проект реализовался, и парк на берегу реки стал любимым местом досуга мичуринцев и наших гостей, - отметил глава Мичуринска Максим Харников.

Проекты разработала и представила фирма-подрядчик ООО «АвАрх». Предусматривается превращение прилегающей к реке территории площадью почти в 25 гектаров в уникальный ландшафтный парк протяженностью более 3,7 км - от стадиона Мичуринского ГАУ до района Донское.

- Основной идеей концепции строительства парка-набережной является формирование архитектурно-художественной среды прибрежной территории, насыщение участков набережной разнообразными функциями. Парк будет представлять из себя единое пространство с различными видами отдыха, - отмечают в пресс-службе администрации Мичуринска.

Проект предусматривает спортивные, игровые площадки, территории для прогулок, создание пространств, предназначенных для организации досуга и общения, устройства выставок, презентаций. Будет организован доступ к существующим объектам, в том числе к Дому-музею Ивана Мичурина.

- Строительство парка не потребует от нас вмешательства в природно-ландшафтные особенности территории. Более того, проект включает в себя сохранение и восстановление существующего ландшафта, естественной береговой линии. Кроме того, парк должен гармонично вписаться и в историческую структуру Мичуринска. Нам важно сохранить старинный дух города, совместить уникальные элементы прошлого и нового, - цитирует пресс-служба начальника управления архитектуры и строительства администрации Мичуринска Василия Платицына.