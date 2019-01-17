Тамбовские больницы сэкономили на хлебе 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-01-17T16:13:26+03:00

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Тамбовские лечебные учреждения, благодаря вмешательству региональной антимонопольной службы, смогли сэкономить на закупке хлебобулочных изделий для питания пациентов больше 200 тысяч рублей.

Ранее в УФАС по Тамбовской области обратилось предприятие «Котвоскхлеб». Организацию не допустили к участию в тендере, так как в документации она якобы не указала страну происхождения товара. Организатор торгов - комитет государственного заказа Тамбовской области счел это нарушением и отклонил заявку котовских хлебопеков на участие в аукционе стоимостью 1 миллион 980 тысяч рублей. Таким образом конкурс проходил среди пяти других организаций. Победителем стала фирма, которая предложила обеспечить шесть больниц области хлебом за 1 миллион 970 тысяч рублей. По отношению к первоначальной цене сумма уменьшилась всего на 10 тысяч рублей.

- Рассмотрев жалобу ОАО «Котовскхлеб» комиссия Тамбовского УФАС установила, что заявка общества полностью соответствовала требованиям документации об аукционе и законодательству о контрактной системе, - сообщили в региональной антимонопольной службе. - Заказчикам и аукционной комиссии было предписано повторно пересмотреть заявки и продолжить торги с цены, предложенной при первоначальном проведении торгов, а именно с 1 969 538,46 руб. Заявки были пересмотрены, все допущены к участию в аукционе. В результате конкурентных торгов, проведенных 14 января, цена контракта снизилась более чем на 200 тысяч рублей и составила 1 722 109 рублей.