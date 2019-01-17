2019-01-17T13:22:17+03:00
Общество

Тамбовских студенток приглашают на конкурс «Мисс ТГТУ»

Университет объявил о начале кастинга
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском государственном техническом университете вот уже в третий раз выберут самую красивую студентку. В концертном зале вуза «Северный», расположенном по улице Мичуринской 112, 23 января в 13:00 состоится кастинг на конкурс «Мисс ТГТУ».

- Участницам кастинга потребуется студенческий билет или зачетка, резинка для волос, купальник и туфли на высоком каблуке, - обращаются к студенткам организаторы.

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