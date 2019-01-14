Нахимовцы подарили тамбовским кадетам лодку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-14T15:23:32+03:00

Подарок в виде шлюпки тамбовчане получили в знак дружбы и сотрудничества между учебными заведениями

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Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова в знак дружбы и сотрудничества подарило тамбовскому многопрофильному кадетскому корпусу имени Л.С. Демина ЯЛ-6 – легкую парусную лодку на шесть весел.

- Чтобы здесь, в Тамбове, вы могли постигать шлюпочное дело, ходить под парусами, на веслах, тренироваться, начальник училища Александр Гринкевич принял решение передать кадетской школе этот шестивесельный ял. Да, он не новый. Но он на ходу, нужно только немного приложить труда. Хочу заверить представителей Тамбовской области, что училище ждет кадет, выпускников. Мы всегда готовы принять на практику и учебу, - обратился к тамбовским кадетам начальник факультета Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова в Севастополе капитан 1 ранга Сергей Иванищев.

Учебные заведения сотрудничают вот уже три года. Тамбовские кадеты морского класса успешно сдают вступительные испытание в севастопольское училище. На данный момент там обучаются 17 человек и еще 11 планируют поступить туда в этом году.

Согласно договору сотрудничества, тамбовчане могут проходить шлюпочную практику в Севастополе на базе прославленного училища, а после продолжить обучение. Теперь у ребят появилась возможность практиковаться и в Тамбове.

Фото: Тамбовское региональное отделение всероссийской политической партии «Единая Россия»