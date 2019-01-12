Директор «Тамбовтеатра» может получить престижную премию

СЕГОДНЯ 15:00 2019-01-12T15:00:23+03:00

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За большую просветительскую деятельность директор «Тамбовтеатра» стал номинантом на получение премии ЦФО в области литературы и искусства за 2018 год. Петр Куликов претендует на престижную награду за реализацию серии просветительских проектов в сфере культуры. Так, большой популярностью у зрителей пользуется проект «Советская классика». Он стартовал на тамбовской сцене в 2013 году. Практика показала, что классические постановки не теряют своей актуальности и пользуются большим успехом у зрителя.

- Русская классическая драматургия, советская классика пропагандируют вечные ценности, поднимают главные проблемы человеческих отношений. Это всегда интересно и театру, и зрителям. Классика – основа нашего репертуара. У нас получается не опускаться до пошлости и легкого веселья – таких спектаклей, которые лишь приносят деньги. И мы благодарны нашей публике за то, что поддерживает нас и ценит именно такие постановки, - говорит директор «Тамбовтеатра» Петр Куликов.

С 2013 года начал работать проект «Театральный лекторий», в рамках которого в последнюю среду каждого месяца проводятся лекции по истории русского драматического театра. А с 2018 года стартовал еще один просветительский проект – «Открытые лекции», рассчитанный на более широкую аудиторию. В 2015 году открылся Дом творческих работников, где сейчас регулярно проходят литературные и музыкальные вечера, творческие встречи актёров, концерты. А с 2006 года в Тамбове работает Музей истории Тамбовского театра.