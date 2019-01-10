Три тысячи фальшивых рублей выявили в Тамбове

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:56:11+03:00

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Днем 9 января в Тамбове в одном из банков обнаружили фальшивую денежную купюру номиналом 2 тысячи рублей. На сигнал из отделения финансово-кредитного учреждения немедленно прибыли полицейские. Они опросили 66-летнюю пенсионерку, пытавшуюся открыть банковский вклад.

- Женщина не догадывалась, что одна из купюр - фальшивая. Сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах она могла получить подделку, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Еще две фальшивые купюры достоинством 1 тысяча рублей были обнаружены при проверке выручки торговых заведений областного центра. В настоящее время полицейские опрашивают работников данных магазинов и изучают записи с камер видеонаблюдения, где могут быть запечатлены сбытчики.

По всем трем фактам обнаружения поддельных банкнот стражи порядка возбудили уголовные дела. В соответствии с действующим законодательством за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

- В случае обнаружения фальшивки - нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения, - в очередной раз подчеркивают в УМВД.