В Тамбовской области задержаны двое парней, пытавшихся ограбить магазин

9 Янв. 2019 2019-01-09T18:03:34+03:00

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В городе Кирсанове 8 января двое злоумышленников попытались ночью ограбить магазин, расположенный на улице Красноармейской. Они вооружились монтировкой, но были замечены случайными прохожими, которые позвонили в полицию. Стражи порядка приехали на вызов, однако воришки успели скрыться.

Полицейские осмотрели место кражи и изъяли следы обуви злоумышленников. Вскоре «по горячим следам» были задержаны 23-летний и 18-летний молодые люди.

- Данных лиц доставили в отдел полиции для дачи показаний, по словам задержанных на кражу их толкнули материальные трудности. Как оказалось, ранее задержанные уже попадали в поле зрения правоохранителей. В настоящий момент ведется документирование их преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.