2019-01-09T09:41:07+03:00
Происшествия

1 человек погиб, 25 получили ранения в новогодних ДТП в Тамбовской области

Госавтоинспекция призывает быть бдительными всех участников дорожного движения
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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За первую неделю нового 2019 года на дорогах Тамбовской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 15 ДТП, в которых один человек погиб и двадцать пять получили ранения, при этом среди пострадавших были трое детей

- Наибольшее количество - 11 ДТП - это столкновение транспортных средств, из них в 7 случаях из-за нарушения правил очередности проезда и в двух ДТП в результате выезда на полосу встречного движения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД..

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует автомобилистам соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий складывающимся дорожным условиям. Держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, увеличивать их при ухудшении погодных условий или видимости.

- Не стоит забывать о мерах безопасности на дороге и пешеходам. При переходе проезжей части по пешеходному переходу,- отмечают в Госавтоинспекции, - следует убедиться, что водители вас видят и пропускают. Для того чтобы быть более заметными для шоферов, необходимо использовать на одежде световозвращающие предметы.

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