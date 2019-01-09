1 человек погиб, 25 получили ранения в новогодних ДТП в Тамбовской области

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:41:07+03:00

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За первую неделю нового 2019 года на дорогах Тамбовской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 15 ДТП, в которых один человек погиб и двадцать пять получили ранения, при этом среди пострадавших были трое детей

- Наибольшее количество - 11 ДТП - это столкновение транспортных средств, из них в 7 случаях из-за нарушения правил очередности проезда и в двух ДТП в результате выезда на полосу встречного движения, - сообщает пресс-служба регионального УГИБДД..

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендует автомобилистам соблюдать оптимальный скоростной режим, соответствующий складывающимся дорожным условиям. Держать безопасную дистанцию и боковой интервал между транспортными средствами, увеличивать их при ухудшении погодных условий или видимости.

- Не стоит забывать о мерах безопасности на дороге и пешеходам. При переходе проезжей части по пешеходному переходу,- отмечают в Госавтоинспекции, - следует убедиться, что водители вас видят и пропускают. Для того чтобы быть более заметными для шоферов, необходимо использовать на одежде световозвращающие предметы.