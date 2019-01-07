2019-01-07T13:09:20+03:00
Происшествия

В Тамбовской области во время застолья мужчина избил табуретом собутыльника

У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму
Ксения АЛЕШИНА
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В селе Стежки Сосновского района Тамбовской области, 4 января, в доме на улице Мичурина компания друзей отмечала новогодние праздники. На фоне алкоголя между двумя товарищами вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летний мужчина табуретом избил своего 56-летнего собутыльника.

- В итоге пострадавший с черепно-мозговой травмой головы был госпитализирован в больницу, а причинивший ему травмы гражданин задержан сотрудниками полиции, и дал признательные показания, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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