В Тамбовской области во время застолья мужчина избил табуретом собутыльника

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:09:20+03:00

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В селе Стежки Сосновского района Тамбовской области, 4 января, в доме на улице Мичурина компания друзей отмечала новогодние праздники. На фоне алкоголя между двумя товарищами вспыхнула ссора, в ходе которой 40-летний мужчина табуретом избил своего 56-летнего собутыльника.

- В итоге пострадавший с черепно-мозговой травмой головы был госпитализирован в больницу, а причинивший ему травмы гражданин задержан сотрудниками полиции, и дал признательные показания, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.