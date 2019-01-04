Двоих тамбовчан задержали с наркотиками

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:16:41+03:00

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Двое тамбовчан попались полицейским с наркотиками. В общей сложности у мужчин изъяли 70 граммов высушенной марихуаны. Так, 3 января сотрудники полиции города Мичуринска на улице Спортивной задержали 58-летнего мужчину. В кармане его куртки обнаружили марихуану общим весом 10 граммов. Со слов задержанного, наркотическое средство он нарвал осенью минувшего года для себя.

В этот же день сотрудники уваровской полиции также по подозрению в незаконном обороте наркотиков на улице Луговой в доме 30-летнего местного жителя нашли сверток с марихуаной весом 60 граммов. Мужчина пояснил, что нарвал наркотическое средство для себя летом минувшего года.

- Наркотические средства изъяты. В отношении жителей Тамбовской области, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, проводятся проверки, в дальнейшем они могут быть привлечены к ответственности, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.