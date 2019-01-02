В первый день нового года тамбовчане выбросили 410 тонн мусора

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:25:10+03:00

Отходы поступили на мусоросортировочный завод, который будет работать еще как минимум один месяц

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В первый день нового года на тамбовский мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» поступило 410 тонн коммунальных отходов. Это в несколько раз больше того объёма, который привозили на предприятие ежедневно в минувшем году. Таким образом выполняются договоренности между региональным оператором АО «Тамбовская сетевая компания» и ООО «КомЭк».

- Договор на обработку и захоронение сроком на месяц между «ТСК» и тамбовским мусороперерабатывающем комплексом был заключен 30 декабря, - рассказали в пресс-службе предприятия. - Все поступающие на «КомЭк» коммунальные отходы отправляются на сортировочную линию, где из мусора выбирается 15 видов вторичного сырья. В праздничные дни в отходах особенно много стекла, его на предприятии разделяют по цветам.

Сообщаеся, что сортировочные станции также заработали на трёх межмуниципальных полигонах – в Жердевском, Рассказовском и Уваровском районах. В целом, «КомЭк» может обеспечить сортировку 66 процентов всего областного мусора. Договор на месяц был подписан и с самым крупным перевозчиком – компанией «ТЭКО-Сервис». Сейчас она обслуживает весь частный сектор Тамбова, где живет порядка 50 тысяч человек, 600 многоэтажных домов, 2 тысячи коммерческих и бюджетных организации. 1 и 2 января на линию вышли порядка 25 мусоровозов. Помимо областного центра они обслуживают ряд населённых пунктов Тамбовского района.