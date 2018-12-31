2018-12-31T10:32:23+03:00
Общество

В новогодние праздники тамбовчане смогут получить медицинскую помощь

Кроме того, 2 и 5 января поликлиники будут работать в обычном режиме
Ирина БУРЯКОВА
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По информации регионального управления здравоохранения, в выходные и праздничные дни - по 8 января включительно - экстренная медицинская помощь, в том числе обслуживание вызовов "скорой" и госпитализация по экстренным показаниям, будет оказываться круглосуточно в полном объеме. Первичная помощь, в том числе прием и обслуживание вызовов врача на дом, оказание медпомощи и прием врачом в поликлинике, будет осуществляться в установленные часы работы поликлиник дежурными врачами.

- 2 и 5 января объявлены рабочими днями для всех государственных учреждений здравоохранения региона, - отметили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

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