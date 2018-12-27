В центре Тамбова закроют три школы

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-27T16:31:20+03:00

Здания 6-го и 8-го лицея, а также бывшей школы № 8, по мнению чиновников, не соответствуют современным требованиям

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В Тамбове намерены вывести из эксплуатации здания сразу трех школ, расположенных в центре города. Речь идет о лицее №6 на улице Советской, гимназии №7 им. Святителя Питирима на ул. С. Рахманинова и школе № 8, на улице Кронштадтской, которая сейчас является вторым корпусом лицея №21.

По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Натальи Астафьевой, все эти школьные здания на сегодняшний день не соответствуют требованиям, предъявляемым к таким учреждениям.

- У нас ни одна школа в центре города не соответствует никаким стандартам, - говорит Наталья Астафьева. - У 7-й, 6-й гимназии и бывшей школы №8 нет своей территории. Поэтому потребность в строительстве хорошей современной школы в этой части города есть. Мы будем стараться реализовать этот проект в самое ближайшее время, учреждение будет рассчитано на 1600 учеников.

Только после того, как новое здание построят, а в планах сделать это до 2022 года, будет решаться вопрос о выводе из эксплуатации трех старых школ. При этом, уверяет Наталья Георгиевна, направления обучения, которые присутствовали в гимназиях и лицее, их педагогические коллективы и уклад в целом, будут сохранены.

- Рушить уклад, который создается годами — это очень опасно, лучше этого не делать! - сказала Наталья Астафьева.

Что будет со зданиями школ, которые закроют, пока неизвестно. Напомним, год назад митрополит Феодосий в своем письме, адресованному губернатору области Александру Никитину просил передать все три здания епархии. Как указал митрополит, в гимназии №7 на улице Рахманинова, ранее располагалась православная гимназия имени Святителя Питирима Тамбовского (хотя учреждение это никогда церкви не принадлежало), в школе №6 на улице Советской до революции было Серафимовское духовное училище, а школа №8 на Кронштадтской улице находится «на соборной территории»...

Кстати, православная гимназия имени святителя Питирима, которая располагается на ул. 8 марта (в парке 40-летия Победы), как выяснилось, тоже не имеет необходимой площади. Но в этом случае вопрос о закрытии относительно нового учебного учреждения не стоит.

- Действительно, православная школа, рассчитанная на 550 учеников, тоже не имеет пришкольной территории, - говорит Наталья Астафьева. - Чтобы соблюсти необходимые требования, школе передадут оставшуюся территорию сквера.

Таким образом, парк будет полностью огорожен, но, площадку, которая отойдет школе, обещают сделать доступной для жителей и детей, проживающих в близлежащем микрорайоне.