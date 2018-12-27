Ритуальщики бесплатно проконсультируют тамбовчан

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-27T15:08:15+03:00

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Для потерявших близких тамбовчан в областном центре открыли специальный кабинет, где можно будет получить бесплатную консультацию по вопросам похорон. Сотрудники МУП «Ритуал» расскажут жителям, как правильно действовать в случае смерти родственников, чтобы не стать наживой для недобросовестных ритуальных агентств.

- Многие люди не готовы к встрече со смертью близких, и она застает их врасплох. Растерянность от обрушившегося горя заставляет забывать и о юридических тонкостях в вопросах захоронения, на продумывание которых просто не остается времени, учитывая, сколько различных бумаг и в какие инстанции надо передать, чтобы успеть в установленный срок произвести погребение. Наша задача - помочь людям и предупредить их о возможных рисках. Консультационную помощь мы предоставляем в соответствии с Федеральным законом №8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» в рамках гарантированного перечня бесплатных услуг», - говорит Андрей Эндерс, директор муниципального предприятия «Ритуал».

Кабинет находится в управлении ЗАГС на улице Советской, 108. Обратиться за консультацией можно с 8.30 до 17.00. Добавим, что на сегодняшний день специалисты разрабатывают пошаговую инструкцию для тамбовчан, столкнувшихся с потерей близкого человека.

Фото: информационное управление администрации Тамбова