47 одаренных школьников региона получили гранты администрации Тамбовской области

18 Дек. 17:11 2018-12-18T17:12:47+03:00

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Эти юные и талантливые ребята с успехом представляют Тамбовщину на международных и всероссийских конкурсах и соревнованиях. И сегодня вместе с наставниками и родителями они собрались в малом зале региональной администрации. Там состоялась церемония вручения грантов администрации области. Победители международных конкурсов получили грант в размере 10 тысяч рублей, всероссийских - 5 тысяч рублей.

Так, Арина Архипова живет в Староюрьевском районе. Активная, пишет стихи, участвует в различных конкурсах и конференциях, интеллектуальных состязаниях. Она в четвертый раз становится лауреатом гранта администрации Тамбовской области «За победы во Всероссийских конкурсах и спортивных состязаниях» (2012, 2016, 2017 и 2018 годы). Сейчас Арина учится в профильном классе Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, занимается в староюрьевском Центре детского и юношеского творчества. Девушка готовит к выпуску второй сборник стихотворений «Семнадцатый май». И полученный грант собирается потратить на новые книги.

- Одаренных школьников в региональном белом доме чествуют уже тринадцать лет, начиная с 2005 года. Для определения лучших из лучших по традиции проводится конкурс, победителями которого в этом году стали 47 ребят, - отмечают в пресс-службе администрации региона. - Губернатор Александр Никитин уверен: молодежь должна быть генератором идей, настойчивой, увлеченной. Именно такие - настойчивые и увлеченные - защищают цвета нашей области в спорте, науке и искусстве.

В управлении образования и науки области сообщили, что на поддержку талантливых детей и молодежи в бюджете Тамбовской области в 2018 году заложено 1,2 миллиона рублей. Эти средства направляют на выплату стипендий, премий и грантов.