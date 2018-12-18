Тамбовчане получат «детские» до праздников

18 Дек. 09:31 2018-12-18T09:31:06+03:00

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Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за декабрь этого года тамбовчане получат до Новогодних праздников – с 24 по 28 декабря текущего года.

- Обычно Фонд социального страхования РФ выплачивает такие пособия с 1 по 15 число следующего месяца, - говорят в региональном отделении ФСС. - Однако в связи с продолжительными праздниками принято решение перечислить деньги заранее.

Количество получателей пособия по уходу за ребенком до полутора лет в тамбовской области на сегодняшний день - 8734. Причем по уходу за вторым и последующими детьми – 5051 (58% от общего кол-ва получателей), а по уходу за первым ребенком – 3687, что составляет 42% от общего количества получателей. Всего на сегодняшний день тамбовчанам перечислено более 225 тысяч пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством на общую сумму 1 млрд 713 млн рублей.