2018-12-17T18:00:05+03:00
Происшествия

Более 80 раз тамбовским подросткам свободно продали алкоголь

Продавцы не удосужились спросить у несовершеннолетних покупателей паспорт
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские регулярно проводят рейды по торговым точкам с целью пресечения фактов продажи алкоголя подросткам. В текущем году стражи порядка выявили более подобных 80 нарушений.

- Кроме того, за повторную реализацию алкогольной продукции в городах Тамбове и Мичуринске зарегистрировано два факта уголовного деяния, ответственность за которые предусмотрена ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», - добавили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Наказание за продажу алкоголя подросткам определяется в зависимости от того, к какому виду ответственности было отнесено действие – уголовной или административной. Так, согласно п.2.1 статьи 14.16 КоАП РФ предусмотрено наложение штрафа на продавца: для физического лица – 30-50 тысяч рублей, для должностного лица – 100-200 тысяч рублей и для юрлица – 300-500 тысяч рублей.

Уголовная ответственность влечет наложение штрафа до 80 тысяч рублей или шестимесячного дохода, а также исправительные работы сроком на один год. Помимо этого, в качестве дополнительной меры виновным лицам запрещается занимать должность в течение трех лет.

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