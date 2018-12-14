2018-12-14T13:02:54+03:00
Здоровье

Тамбовским пациентам выдали почти 30 тысяч электронных больничных

Цифровой документ оформляют в 46 медучреждениях области
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области, в этом году количество выданных электронных больничных приближается к 30 тысячам. Это удобная альтернатива привычному бюллетеню, позволяющая пациентам сэкономить время в очередях, а врачам избавиться от бумажной волокиты.

Всего на Тамбовщине оформлением электронных листков нетрудоспособности занимаются 46 медицинских организаций. Лидерами по выдаче таких документов стали - городская клиническая больница имени Архиепископа Луки, (3795 ЭЛН), городская детская поликлиника имени Валерия Коваля (3532 ЭЛН) и Мичуринская ЦРБ (2719 ЭЛН).

Ожидается, что в ближайшем будущем тамбовчане смогут также получать электронные родовые сертификаты и талоны на проезд в санатории.

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