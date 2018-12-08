2018-12-08T13:21:50+03:00
Спорт

В Тамбове проходит Всероссийский турнир по греко-римской борьбе

Здесь разыграют путевки на первенство страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В течение двух дней – 8 и 9 декабря, на коврах спортивно-тренировочного центра «Тамбов» проходит Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2001 годов рождения на призы чемпиона мира Виктора Пивоварова. Чемпионский титул оспаривают более 150 спортсменов из восемнадцати регионов страны.

- Единоборства, действительно, являются одним из наиболее популярных видов спорта на Тамбовщине. Разными их видами, в том числе и греко-римской борьбой, в регионе занимаются около 19 тысяч человек, - сообщили в администрации Тамбовской области. - Поэтому интерес к подобным соревнованиям в области всегда особый.

По традиции воспитанникам местной школы борьбы конкуренцию составляют лучшие представители других регионов России. В соревнованиях принимают участие борцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Иркутска и другие. Комплекты наград будут разыграны в одиннадцати весовых категориях.

- Турнир является рейтинговым. Не удивительно, что каждый год в нем участвуют титулованные спортсмены, приезжает много почетных гостей, в том числе и Виктор Пивоваров, - отмечает начальник управления по физической культуре и спорту области Михаил Белоусов.

Впервые в этом году традиционные соревнования являются отборочными – спортсмены, помимо медалей и наград, разыграют путевки на первенство страны по греко-римской борьбе 2019 года.

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