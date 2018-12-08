2018-12-09T12:28:10+03:00
Происшествия

Тамбовчанин лишился колес, которые хранил в гараже

Полицейские раскрыли кражу, которая произошла еще в августе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Полицейские города Уварово раскрыли кражу, которая произошла еще в августе этого года. Тогда, неизвестный взломал замки и проник в гараж 46-летнего местного жителя. Из помещения преступник забрал 8 колес. Владелец гаража обнаружил пропажу и обратился в органы правопорядка.

- После опроса потерпевшего и установления всех обстоятельств произошедшего, полицейские приступили к розыску, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. – По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. С его слов, колеса он продал, а деньги потратил на себя. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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