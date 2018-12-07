В Тамбове работники мусороперерабатывающего завода выйдут на пикет

7 Дек. 16:51 2018-12-07T16:51:59+03:00

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10 декабря с 8.30 до 9.30 в сквере Рассказовский пройдёт пикет рабочих тамбовского мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк». Требования, которые выдвигают пикетчики, - включение полигона предприятия в территориальную схему Тамбовской области по обращению с отходами и недопустимость исключения из схемы самого сортировочного комплекса.

- Первоначально пикет планировалось провести в пяти метрах от входа в администрацию Тамбовской области. Именно такое место было указано в уведомлении, поданном властям, сообщили в пресс-службе предприятия. - Однако в ответе городской администрации говорится, что «проведение мероприятия в заявленном месте невозможно, поскольку это место является массовым пересечением пешеходных и транспортных потоков, что может создавать помехи движению и негативно сказаться на аварийности». В итоге пикетчикам пришлось согласиться на Рассказовский сквер.