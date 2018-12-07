Известная тамбовская правозащитница отмечает 90-летний юбилей

7 Дек. 16:47 2018-12-07T16:55:25+03:00

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7 декабря Мира Добрынина празднует свой 90-летний юбилей. Эта женщина стояла у истоков темы защиты прав потребителей, при ней в 1992 году в мэрии Тамбова был создан специальный отдел, где команда из трех человек разбиралась и помогала тамбовчанам восстановить и защитить свои права, как потребителей различных товаров и услуг.

Сегодня Мира Константиновна - член двух общественных советов по ЖКХ. Также в стенах библиотеки имени Надежды Крупской уже пятый год действует Школа потребителя, которую ведет Мира Добрынина. Кроме того, она ведет прием населения по вопросам ЖКХ и в стенах организации «Голос потребителя».

- Мне всегда было небезразлично, когда людям плохо, а на их «плохо» никто не реагирует, - говорит Мира Константиновна.

Рецепт долголетия и жизненного тонуса Миры Константиновны таков: искренне любить свое дело, постоянно заниматься самообразованием и следить за здоровьем. А для поддержания внутренней гармонии - не забывать о прекрасном. Для Миры Константиновны - это стихи Пушкина, музыка Рахманинова и картины Брюллова.

- Мира Константиновна для нас еще является символом. Ей было уже за 60 лет, когда она пришла в новую сферу. И она всем нам показала, что начинать жизнь, как говорят, с понедельника, можно и когда тебе уже за 60. И вот сегодня, когда ей исполняется 90 лет, она продолжает активно работать, активно защищать права потребителей. Она умна, грамотна, и приятна в общении. Она лучезарна, она излучает добро, она пытается помогать людям. И такие люди, как Мира Константиновна Добрынина, нам всегда будут нужны, - цитирует пресс-служба администрации Тамбова общественного деятеля, радиоведущего Константина Денисова.