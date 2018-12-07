Тамбовчанки задержали напавшего на них грабителя

7 Дек. 16:18 2018-12-07T16:18:37+03:00

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В Тамбовском районе 61-летний местный житель обвиняется в покушении на грабеж. Инцидент произошел в поселке Новая Ляда возле продуктового супермаркета. Пьяный мужчина увидел двух женщин, выходящих оттуда с пакетами. Он подошел к одной из них и толкнул, после чего попытался вырвать кошелек из рук. Жертва упала на ступеньки, но бумажник остался при ней. Спутница помогла ей встать. Они усадили нападавшего на землю и вызвали полицию.

Пока женщины ждали стражей порядка, мужчина громко ругался и угрожал всем вокруг. Прибывшие на место происшествия правоохранители доставили дебошира в отдел внутренних дел.

- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 - п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж». Полицейскими в ходе проведения следственных действий опрошены потерпевшая и свидетели, собраны улики и доказательства совершения преступления. Обвиняемый несколько раз был судим, злоупотребляет спиртными напитками и достаточно длительное время стоит на учете у нарколога. По окончании расследования уголовное дело направлено в прокуратуру Тамбовского района для утверждения и находится на рассмотрении в суде, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.