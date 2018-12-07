Тамбовчанина с окровавленным лицом задержали на улице города стражи порядка
В Тамбовской области во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны города Кирсанова получили ориентировку на мужчину, подозреваемого в преступлении. Наряд Росгвардии, в составе прапорщика Владимира Потанина и старшины Валерия Лосева, задержали разыскиваемого на улице Советской.
- Задержанный 54-летний мужчина со следами крови на лице, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области.
Как выяснилось позже, в процессе совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них схватился за нож и нанес своему оппоненту ранение в область грудной клетки.
39-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. В настоящее время стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.