Тамбовчанина с окровавленным лицом задержали на улице города стражи порядка

7 Дек. 15:12 2018-12-07T15:12:42+03:00

Пострадавшего от его действий доставили в больницу

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В Тамбовской области во время несения службы сотрудники вневедомственной охраны города Кирсанова получили ориентировку на мужчину, подозреваемого в преступлении. Наряд Росгвардии, в составе прапорщика Владимира Потанина и старшины Валерия Лосева, задержали разыскиваемого на улице Советской.

- Задержанный 54-летний мужчина со следами крови на лице, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тамбовской области.

Как выяснилось позже, в процессе совместного распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них схватился за нож и нанес своему оппоненту ранение в область грудной клетки.

39-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. В настоящее время стражи порядка устанавливают все детали произошедшего.