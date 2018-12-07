2018-12-07T14:45:21+03:00
Происшествия

Тамбовчанин повредил легкие у своего нового приятеля

За причиненный тяжкий вред здоровью он отправится в тюрьму
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области суд вынес приговор 51-летнему местному жителю. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека. Так, по данным следствия, июльским вечером этот мужчина находился в кафе. Там он познакомился с одним из посетителей. Во время распития спиртных напитков между ними произошел конфликт. Новые знакомые, повыражавшись нецензурной бранью, ушли из питейного заведения. Однако, как оказалось, конфликт на этом не был исчерпан.

- Затаив злобу, 51-летний мужчина сходил к себе домой, где взял охотничий нож. После этого он вернулся к кафе и, увидев стоявшего на проезжей части обидчика, нанес ему сзади удар клинком ножа в область грудной клетки, причинив проникающее ранение с повреждением легкого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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