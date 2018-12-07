2018-12-07T14:40:32+03:00
Происшествия

На Тамбовщине парень совершил кражу, чтобы накормить гостей

Молодому человеку было не на что купить продукты для праздничного стола
Ксения АЛЕШИНА
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Инцидент произошел вечером 5 декабря в селе Вторая Байловка Тамбовской области. 19-летний парень взломал дверные запоры в продуктовом магазине и украл из кассы 11 500 тысяч рублей. Камеру видеонаблюдения воришка снял и унес с собой, а дома сжег ее.

Полицейские задержали молодого человека и выяснили, что в село он приехал недавно, где присматривал за домом подруги. Парень сознался, что на преступление пошел для того, чтобы накрыть стол для гостей из Тамбова. Вот только денег у него не было. При осмотре дома в печке стражи порядка обнаружили сожженную камеру видонаблюдения.

- Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Полицейскими проводится опрос свидетелей, сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

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